Ha sido un secuestro: Salud Hernández

La periodista Salud Hernández confirmó, en la primera rueda de prensa que entregó luego de su liberación, que efectivamente fue secuestrada por el ELN cuando adelantaba un trabajo en El Tarra.

Publicidad

“Ha sido un secuestro porque yo fui de manera voluntaria, me quitaron el equipo en El Tarra, me dijeron que me lo entregarían, me dijeron súbase a esta moto, me subí, fui imprudente, un reportero debe ser imprudente”, dijo la periodista.

“Me llevó a Buenos Aires, una vereda que hay antes de Filogringo, cambiamos de moto buscando a la guerrilla, cuando ya apareció me dijo se va a quedar con nosotros unos días, se llevaron todas mis cosas, fuimos cambiando, fuimos cambiando de lugar”, agregó.

Publicidad

La reportera aseguró que estaba realizando un trabajo en esta zona del país y que “no necesita que la secuestren para conocer el Catatumbo”.

Publicidad

“El Catatumbo es una zona abandonada por el Estado, con problemas sociales tremendos, no sé cómo lo van a resolver, los políticos no han hecho nada, no solamente la clase política es la responsable,”, agregó.

Sobre sus colegas de RCN, también en poder del ELN, aseguró que desconocía que los hubiesen secuestrado y señaló que se enteró del plagio gracias a un radio en el que escuchó la noticia.

Publicidad

“No tenía ni idea de los periodistas de RCN, me enteré por un radio en el que escuché, y en una casa de los campesino, Yo estaba haciendo un trabajo, voy a El Tarra a hacer un trabajo, el ELN me interrumpe, el ELN me dice suba a esta moto, me quitan los equipo”, dijo.

Publicidad

Sobre el futuro de los diálogos de paz, Hernández señaló que este “tipo de hechos lo que hacen es acrecentar el escepticismo”.

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-El presidente Santos responsabilizó al ELN de la integridad de los dos periodistas de Noticias RCN que siguen secuestrados por esa guerrilla. Desde Tibú Insistió que no se activará la mesa de negociación hasta que liberen a todas las personas que tienen en su poder.

Publicidad

-En un comunicado enviado a través de Salud Hernández, el ELN aseguró que el secuestro de Salud Hernández obedeció a una acción rutinaria de seguridad en el Catatumbo.

-La Fuerza Pública avanza en la activación del protocolo para la liberación en las próximas horas de los periodistas Diego D´Pablos y Carlos Melo.

Publicidad

-Así se ha vivido en España la liberación de Salud Hernández y estas son las reacciones en los principales medios de comunicación.

Publicidad

-Los presidentes de los partidos políticos celebraron la liberación de Salud Hernández y exigieron al ELN entregar de inmediato a los periodistas Diego de Pablos y Carlos Melo.

-La Fiscalía investiga más de dos mil hechos criminales cometidos por el Bloque Nororiental del ELN señalado de ser el responsable del secuestro de Salud Hernández, Diego D'Pablos y Carlos Melo.

Publicidad

-Con un plantón, periodistas colegas de Diego D' Pablos y Carlos Melo en Cali exigieron su pronto regreso a la libertad. Dicen que hay incertidumbre por el paradero de los comunicadores.

Publicidad

-El secretario de Estado de Estados Unidos anunció el apoyo de ese país a la mediación que adelanta el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero entre el gobierno y la oposición para tratar de poner fin a la crisis.

-Avanza el Roland Garros y ya quedaron definidos algunos cruces de la cuarta ronda del torneo.

Publicidad

- Fue radicada la última ponencia positiva en el Concejo de Bogotá con lo que el Plan de Desarrollo se discutirá en plenaria el próximo lunes.

Publicidad

-Autoridades comienzan los operativos para garantizar la seguridad de los viajeros en este puente festivo.