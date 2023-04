“Había orden de cierre desde diciembre”: ANM sobre explosión de mina en Cucunubá

Después de que la mañana de este jueves 20 de abril se presentara un accidente por la explosión de tres minas de carbón (El Roble, Condor y El Manto) ubicadas en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Cucunubá en el departamento de Cundinamarca , el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, habló con Blu Radio de los hechos más recientes que se conoce de este hecho.

Según Pardo, el día de ayer en esta misma mina había reportado un accidente fatal, en la que un vagón con el que se transporta el carbón internamente impacto a un trabajador y había habido un muerto ayer en la mañana. En la noche continuaron las actividades y en la noche se presenta una explosión.

“Estamos todavía mirando el origen, aunque lo más seguro es que haya sido una explosión por acumulación de gas metano. Inmediatamente llegan a las unidades de salvamento, se encontraron cuatro trabajadores que fueron sacados a la boca mina, están en este momento en el Hospital de Ubaté y de momento se reporta que hay siete mineros desaparecidos ”, dijo Pardo.

Y es que la Agencia Nacional de Minería ya había cerrado una de las bocaminas desde el mes diciembre de 2022 y las demás habían sido suspendidas.

“Se hizo una visita de fiscalización de parte de la Agencia Nacional de Minería, se proyectó un auto ordenando la suspensión y cierre de algunas bocaminas, se notificó al alcalde de Cucunuba, se notificó a la Corporación Ambiental y se dio traslado de ese auto a la Procuraduría General y a la Fiscalía, de manera que allí no ha debido presentarse ninguna actividad”, comentó Pardo.

La ANM no tiene en este momento un mapa o una radiografía de las minas que pueden presentar eventualidades o emergencias porque son muchas las minas que no se les ha podido identificar. Sin embargo, para el director de la agencia “hay muchas minas y hay muchos informes, estamos muy preocupados por la situación que se registra en este momento en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, ahí es donde se están registrando los mayores casos de accidentalidad”

La explicación para que casos como estos en los que terminan lesionados o muertos los mineros se estén presentando con más frecuencia se explican porque actualmente los precios del carbón y el oro aumentaron lo que hace que los mineros busquen sacar estos materiales de manera más exhaustiva, muchas veces ilegalmente y sin las medidas de seguridad exigidas.

“Lamentablemente y de forma recurrente, cuando el precio del carbón y el oro aumentan en el mercado internacional, se nos desbordan las actividades de minería informal e ilegal en el país. Entonces están trabajando muchas minas, algunas de esas que cumplen requisitos, pero en su gran mayoría son minas que no cumplen requisitos, que no cumplen con las normas de seguridad. Se hace un trabajo de fiscalización, la agencia de minería pues está ahí presente, hay orden de cierre de muchísimas minas, hay orden de suspensión de muchísimas minas, pero luego que se notifica el auto de suspensión o cierre, son los alcaldes los que deben verificar que no haya ninguna actividad por un lado”, concluyó Pardo.

