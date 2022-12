Habitantes de calle rompieron vidrios de estaciones de TransMilenio

“Venía transitando la Avenida Caracas de norte-sur cuando de un momento a otro me impactó una piedra en el panorámico, se veían muchos indigentes, salieron y me estallaron el vidrio”, dijo un taxista afectado.



Algunos testigos manifestaron que los habitantes de la calle, desde más temprano, estaban amenazando con realizar los desmanes en la madrugada, como finalmente ocurrió.



La Policía Nacional llegó al sitio y logró dispersar la turba, pero no entregó declaraciones sobre el episodio.