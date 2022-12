Hacían reformas tributarias en función del apetito del gobierno: Duque a Santos

El presidente Iván Duque criticó el modelo económico implementado por el expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que cuando llegó al Gobierno recibió una economía creciendo en 1.7%, pese a la implementación de reformas tributarias cada dos años, las cuales “siempre se hacían en función del apetito de gasto del gobierno”.

Aseguró que al analizar el panorama junto a su equipo económico determinaron que no se podía seguir asfixiando al sector empresarial con impuestos, a través de reformas tributarias con el propósito de aumentar el recaudo, porque esto evitaba el crecimiento y la llegada de nueva inversión.

La propuesta de su Gobierno fue la Ley de Crecimiento Económico, que, según el presidente, tenía el propósito de quitarle el peso al desarrollo empresarial, demostrando que esto generaría mayor recaudo e inversión.

“Nosotros le planteamos al país una propuesta que era muy clara: si nosotros queremos que haya más inversión, no podemos seguir viendo más reformas tributarias, que siempre le pasaban la cuenta de cobro al sector privado y recaía en el peso empresarial la gran cantidad de recaudo y, por lo tanto, lo que teníamos era una economía que no crecía lo suficiente y un sector privado lleno de desinsentivos en un mundo globalizado, donde las competencias no son por exenciones, sino por marcos regulatorios que son afines y promotores del desarrollo empresarial”, dijo el presidente.

Paso seguido, Duque criticó a exministros de Hacienda que calificaron su propuesta de imposible de implementar. Aseguró que se dedican a recomendar lo que no hicieron cuando estuvieron al frente de la cartera económica.

“Y yo recuerdo las voces de muchos exministros de Hacienda, en su momento, que fueron profundamente críticos y que partían de la base de que esa combinación era imposible de lograrse. En Colombia, hay muchos exministros que son muy buenos recomendando lo que no hicieron”, aseveró.

El presidente Duque aseguró que los resultados de la ley de crecimiento económico son favorables porque generaron 3 beneficios para finales del 2019: crecimiento por encima del promedio mundial, regional y de la OCDE del 3,3%. Aumento en el recaudo en más de 10% y una creciente inversión extranjera.

El mandatario resaltó que estos beneficios se vieron en los dos primeros meses del 2020, cuando la economía del país registró un crecimiento del 4%.