Hallan munición de fusil en vehículo de la UNP asignado al representante Juan Loreto Gómez

En medio de un puesto de control rutinario la Policía en Maicao, La Guajira, encontró 175 cartuchos de munición para fusil calibre 5.56 en medio de un vehículo de la Unidad Nacional de Protección adscrito al representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Loreto Gómez.

La incautación se dio en la tarde del martes 7 de febrero, aunque en el carro no se movilizaba el congresista, sino que el conductor era un hombre, identificado como Juan José Madiedo Ospino, y quien, según la respuesta que ya recibió la entidad, era trabajador del parqueadero en Barrancas donde se había dejado el vehículo mientras el parlamentario estaba en Bogotá.

La explicación de Juan Loreto Gómez

Al respecto, Gómez, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que alguien tomó el vehículo sin permiso para actuar de manera ilegal y trasladar los cartuchos.

“Una es la camioneta en la que me traslado yo y otra la que se traslada los escoltas de la UNP. En la tarde, el esquema me notifica que alguien tomó el carro sin permiso. El día lunes me trasportan al aeropuerto de Valledupar para coger un vuelo para venir acá (Bogotá) y el martes el esquema de seguridad me notifica lo sucedido. El carro lo dejamos en el parqueadero, cogieron las llaves y se lo llevaron. Se hizo el informe correspondiente a la UNP ”, dijo.

Gómez añadió que él conoce el dueño del parqueadero y que, de lo que sabe, es una persona conocida, de nombre Juan José Madiedo.

“El vehículo solo es de uso de la UNP . Le pregunté al esquema de seguridad que qué había pasado y la hipótesis que tengo yo es que cogieron el vehículo para temas ilegales”, explicó.

