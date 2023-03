Petro ofreció a director de la UNP irse a vivir a la Casa de Nariño tras atentado en su contra

En la noche de este martes, sobre las 10:30 p. m., tres sicarios motorizados intentaron bloquear el esquema de protección del director de la UNP, Augusto Rodríguez, para atentar contra su vida cuando llegaba junto con su hija a su vivienda ubicada en el sur de Bogotá.

El hecho dejó a uno de los sicarios muerto, un escolta herido y una versión de Rodríguez en la que no se descarta que sindicatos de la Unidad Nacional de Protección tengan relación con este ataque.

Después del atentado “el presidente me dijo que me fuera a quedar en la Casa de Nariño, pero decidí trasladarme a otro sitio con un familiar”, indicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Pero, además, señaló que Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, lo ha buscado para que le dé un vehículo de protección, pero Rodríguez no ha aceptado porque estaría incumpliendo la norma y su ética.

Agregó: “En épocas cuando se avecina la discusión de pliegos o la presentación, se acercan a veces personas a decirle a uno por qué no atiendes a esta persona o almuerzas con otra, pero los digo no (…) no aliento ese tipo de cosas y he logrado evitar eso. No recibo regalos, homenajes y mejor así”.

Por último, el director Rodríguez insistió que dentro de la institución hay carteles que tienen que ver con la cartelizacion de vehículos, el alquiler de esquemas de seguridad y el uso de elementos institucionales involucrados en el tráfico de droga y armas. Con estas denuncias no descartó que sindicatos de la entidad tengan relación con su atentado.

