Han impuesto cerca de 4.000 comparendos en Neiva por evasión del SOAT y tecno mecánica

A pesar de que la multa para aquellos conductores que no tienen al día su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT es de un salario mínimo legal vigente y de 15 salarios diarios legales vigentes por revisión técnico mecánica, en Neiva cerca de 4.000 comparendos se han impuesto a la fecha a los propietarios de vehículos que no tienen estos documentos al día.

De acuerdo con las cifras de la Secretaria de Movilidad, durante el 2021 ya son 827 los comparendos a dueños de vehículos (motos y carros) por circular sin SOAT vigente y cerca de 3.000 por no portar revisión tecno mecánica.

”En el tema del SOAT y revisión tecno mecánica tenemos realmente una deficiencia grande. Solo este año ya llevamos 827 personas que han sido sancionadas por no tener el SOAT y por no haber hecho la revisión tecno mecánica 2.984 personas”, señaló Elberto Garavito, secretario de Movilidad de Neiva.

Para las autoridades de tránsito esta situación, entre los vehículos que ruedan por las vías de la capital del Huila, fue calificada como "preocupante", ya que afecta no solo en lo económico, sino en la integridad física de conductores y peatones.

Este es el caso de Camilo, un conductor de motocicleta, quien por no tener el SOAT al día, no solo le fue impuesto un comparendo, sino que además le fue inmovilizado su vehículo.

”La verdad me inmovilizaron mi vehículo y no estoy mintiendo, fue por olvido, físico olvido. Tenía 15 días de haberse vencido el SOAT y en realidad era la primera vez que me paraban. Me quitaron la moto y el trámite fue un poco dispendioso. Para poder retirarla tuve que pagar el 50% del valor de la infracción que fueron casi 450.000 pesos y 41.000 pesos de patios y grúa, entonces es mejor estar al día”, señaló este infractor.

Por último, desde la Secretaria de Movilidad se hizo un llamado a conductores y propietarios de vehículos a cumplir con las normas de tránsito establecidas en Colombia.