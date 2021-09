"Haremos un periodismo totalmente independiente": Daniel Coronell sobre regreso de la revista Cambio

Este lunes se conoció el regreso de la revista Cambio, una publicación de actualidad e investigación muy prestigiosa que se vio obligada a cerrar sus puertas en 2010. Volverá en formato digital con Daniel Coronell como presidente, Federico Gómez de director y una baraja de reconocidos periodistas del país. Los periodistas, junto a Patricia Lara, fundadora de la antigua revista, hablaron del renacer de la publicación.

"Los lectores van encontrar información seria, bien trabajada, objetiva y despolitizada, sobre todo sin agenda. La línea editorial de este proyecto jamás va a obedecer a ninguna línea política de ningún tipo, porque así tiene que ser", sostuvo Federico Gómez, quien dirigirá la nueva publicación.

"Soy una de las personas que está impulsando esto. Hay tres empresarios, así como otros, fundamentalmente vamos a sustentarnos en los suscriptores. Eso es lo que nos va a dar la independencia. Esperamos que pase lo mismo que en Estados Unidos con el New York Times y New Yorker. Estamos haciendo un modelo de negocios en el que la pauta tradicional no va a tener un peso muy grande", indicó Patricia Lara.

"Haremos un periodismo totalmente independiente (...) Este es un proyecto que nace digital. Tomado ventaja de esas tecnologías. Eventualmente vamos a pensar en ediciones especiales impresas", dijo Daniel Coronell.

