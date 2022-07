"Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que haya pago de coimas en el OCAD Paz": Duque

Tras el más reciente escándalo por la posible corrupción que existe alrededor del manejo de los recursos destinados para los proyectos de paz en los municipios de PDET, el gobierno nacional nuevamente se pronunció.

El presidente Iván Duque señaló que existen varias cosas que son importantes, una de ellas corresponde a que los recursos invertidos en la paz superan los 28 billones de pesos en diferentes programas que se han ejecutado o están en proceso de ejecución.

Publicidad

“Esos recursos del OCAD Paz, que no es la plata de toda la paz, todo ha estado detallado, hay un visualizador de datos donde se pueden ver los proyectos que están terminados, proyectos que están en ejecución y los proyectos que no tienen contratación. Hay unos filtros, hay un proceso de requisitos. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que haya pago de coimas a lo largo de ese proceso, todo ha sido público. Hay actas, videos y el doctor Emilio Archila que era la cabeza ha dado las explicaciones rigurosas”, señaló el presidente Iván Duque

Le puede interesar:

Publicidad

El mandatario también explicó que todos los programas están siendo monitoreados. En dicho monitoreo se observa los proyectos terminados, en ejecución y también en proceso de contratación.

Publicidad

Duque señaló además, que todos los programas en los PEDET fueron aprobados de acuerdo a las postulaciones y la votación se hizo fue por parte del alto comisionado para la Estabilización, el DNP, al igual que los gobernadores y alcaldes.

Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello: