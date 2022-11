Hay derecho a ofender a las religiones: David Cameron

El primer ministro británico, David Cameron, defendió la libertad de expresión sobre las creencias religiosas de otros, en respuesta al papa Francisco, quien sostuvo que debería tener límites .

Publicidad

En una entrevista divulgada este domingo en la cadena estadounidense CBS, Cameron dijo que los países de Occidente deben mostrar que sus valores, como la libertad de expresión, son más fuertes que los que persiguen los extremistas islámicos.

"Creo en una sociedad libre, hay derecho a ofender a las religiones. Yo soy cristiano. Si alguien dice alguna vez algo ofensivo sobre Jesús puedo encontrarlo ofensivo, pero en una sociedad libre no tengo el derecho a pedir venganza", dijo Cameron.

Publicidad

"Tenemos que aceptar que los periódicos y revistas pueden publicar cosas que son ofensivas para algunos, siempre que estén dentro de la ley", agregó.

Publicidad

Después del ataque al semanario satírico francés Charlie Hebdo la semana pasada por la publicación de unas caricaturistas de Mahoma que provocaron ira en sectores musulmanes, el papa dijo el jueves en Manila que "hay límites" a la libertad de expresión.

Doce personas, incluyendo algunos de los mejores caricaturistas franceses, murieron el 7 de enero cuando dos hombres armados irrumpieron en la redacción del semanario.

Publicidad

"No puedes provocar, no puedes insultar la fe de otras personas, no puedes burlarte de ello", dijo el pontífice. "La libertad de expresión es un derecho y una obligación que debe hacerse sin ofender".

Publicidad

Mientras, el nuevo editor jefe de Charlie Hebdo defendió las caricaturas.

"Cada vez que dibujamos a Mahoma, cada vez que dibujamos a profetas, cada vez que dibujamos a dios, defendemos la libertad de religión", dijo el editor Gerard Biard, "la religión no debe ser un argumento político".

Publicidad

"Si dios se enreda en la política, entonces la democracia está en peligro", añadió Biard. AFP