"Hay desmoralización y desmotivación en la Policía": general (r) Juan Carlos Buitrago

El presidente Gustavo Petro anunció varios cambios de fondo en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional con los que se buscará transformar la política de seguridad existente. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, oficiales en retiro de la Policía y el Ejército , junto a un experto en seguridad, analizaron las propuestas.

Escuche al coronel (r) John Marulanda de la Policía, al general (r) Juan Carlos Buitrago del Ejército y a Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá.

Según el general (r) Juan Carlos Buitrago, aunque las cosas no son perfectas en la Policía, el presidente Gustavo Petro, en su opinión, debería estar mejor informado. Pese a las críticas, el oficial aseguró que la designación de la nueva cúpula en la institución fue un acierto.

“En la nueva cúpula hay oficiales de altísimas calidades. Conozco al general Sanabria desde la escuela, conozco sus valores, su honestidad y su formación. Es quizás el maestro más importante en derecho de la Policía en el país”, indicó el general (r) Buitrago.

“El presidente debe estar mejor informado, porque hemos escuchado mensajes que son contrarios a la realidad. No quiero decir que las cosas sean perfectas en la Policía”, complementó.

De acuerdo al general (r) Buitrago, aparte de todo el proceso de transformación, la Policía sigue en deuda sobre la necesidad de mejorar de manera ostensiblemente los incentivos, bienestar y motivación del policía que patrulla en las calles y enfrenta grandes adversidades en los lugares públicos.

“Están desmoralizados, están desmotivados, porque han recibido unos mensajes en el sentido de que no se va a luchar frontalmente contra el delito, que la última opción es persecución del delito, que no hay que actuar en los parques detrás de los jíbaros, que no hay que actuar sobre los vendedores ambulantes y que no hay que sustituir ni acabar con los cultivos ilícitos. En la policía estamos advirtiendo una desmotivación muy significativa porque el policía siente que va a pasar únicamente a una labor estrictamente preventiva, pero de indefensión y con falta de herramientas y de garantías no solo para protegerse del mismo, sino para proteger al ciudadano”, complementó.

El coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), aseguró por su parte que no ve mayores novedades en el discurso del mandatario Gustavo Petro.

“Lo que oímos del presidente es mucho más de lo mismo, no hay ninguna novedad en lo que propone. Que los soldados y agentes puedan llegar a generales, está instituido. El general Zapateiro fue soldado en su momento, no hay nada nuevo. Que ahora el Ejército tiene que buscar la protección de la ciudadanía, eso siempre ha sido una constante”, sostuvo.

“Que ahora las Fuerzas Militares deben funcionar con la doctrina de la seguridad humana, que porque es un nuevo concepto que llega por primera vez a nuestros manuales, que la seguridad estaba basada en la doctrina del enemigo interno; a ver, eso hace rato, eso dejó de funcionar en el país, ahora se está trabajando todo lo que es la acción cívico militar, desde la época de la guerra de guerrillas en el Tolima. No vemos en el discurso del presidente algo realmente novedoso”, complementó el presidente de Acore.

De acuerdo con el experto en Seguridad Hugo Acero, acabar del Esmad podría ser inconveniente en razón a la necesidad de su existencia. “Todos los países requieren de unidades especiales para enfrentar contingencias y hechos violentos”, opinó.