Militares y policías hemos sido víctimas de un engaño: Acore

El presidente de Acore, general (r) Jaime Ruiz descartó cualquier “chantaje” al presidente Juan Manuel Santos, pero insiste en que la justicia especial para la paz tal y como está no es garantía para los militares.



Ante los señalamientos del ex embajador de Estado Unidos Myles Frechette, quien señaló que Acore estaría chantajeado al presidente Juan Manuel Santos, el general (R) Jaime Ruiz negó las acusaciones e insiste en que fueron engañados con la justicia especial para La Paz.



“Estamos anunciándole al presidente de la República Juan Manuel Santos, que militares y policías han sido objeto de un engaño, que esto que nos ofreció con mucha gentileza, con mucho emprendimiento y que repitió en los diferentes cuarteles y nos lo advirtió a los de la reserva fue de una seguridad jurídica y plenas garantías con blindaje internacional, todo esto no lo tenemos hemos dio víctimas de un engaño”, señaló el general en entrevista con Blu Radio.



El presidente de ACORE se mostró preocupado por los miembros de la comisión que elegirán a los magistrados del Tribunal para la Paz.



“Nosotros formulamos una serie de consideraciones durante la negociación para que aquellas cosas -seguridad y defensa nacional- que podrían generar inconvenientes en el futuro. Una vez ocurrió lo del plebiscito, que ganó el No y obligó a una renegociación, nosotros nos enfocamos con lo que tenía que ver con la Justicia Transicional y sus efectos a la fuerza pública”, agregó el general retirado.