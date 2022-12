Hay días en que solo podemos comer dos veces: historias de la crisis en Colombia

Marcela y su esposo tenían trabajo el año pasado, y como toda pareja joven, salían a divertirse de vez en cuando. Con la crisis ella perdió su trabajo en una entidad financiera y él tuvo que volverse rappitendero, pero le robaron la moto.

Han pasado cinco meses desde la llegada del coronavirus y sus ahorros se están agotando. Por eso han tenido que sacar la tijera y recortar gastos

"Incluso a veces tenemos solo como para dos comidas en el día porque el dinero no da para más. Hemos tenido que refinanciar los créditos y las tarjetas. Obviamente uno ya no se puede dar el lujo de comer algo afuera", señaló Marcela.

Aún más grave es la situación de Betsaida y su familia, quienes viven de los tintos que el esposo puede vender en la calle.

Al comienzo de la pandemia recibieron mercado y fueron seleccionados para el programa de Ingreso Solidario. El problema es que 160 .000 pesos no son suficientes para una familia de tres que vive en arriendo.

"Mi hija no pudo seguir estudiando virtual porque nosotros no teníamos cómo. Ella tenía clases del Sena y no podía ir porque en ese celular las clases del Sena son más difíciles y le tocó parar el año. Ahí está sin estudiar porque no tenía un celular que sirviera para las tareas del Sena ni para las tareas del colegio", contó Betsaida.

Cuando las cuarentenas no dejan salir a trabajar a su esposo tiene que ingeniárselas para estirar 10 o 20 pesos y pedir ayuda a su familia fuera de Bogotá.