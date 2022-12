Hay más conciencia, pero aún falta mucho en materia de violencia contra la mujer

Este martes se celebran los 10 años de la Ley 1257 de 2008, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.



Al respecto, Patricia Fernández Pacheco, representante adjunta para Colombia de ONU Mujeres, dijo que, además, de esta ley, en los últimos años se ha avanzado en otras normativas que dan cuenta de la conciencia que ya hay de la problemática.



Sin embargo, manifestó que sigue existiendo una brecha en la implementación de estas normas, sobre todo en temas como el presupuesto y la tolerancia social a la violencia contra las mujeres.

“Todavía queda mucho trabajo por hacer y esta fecha nos da la oportunidad para darnos cuenta que hay que seguir trabajando”, expresó.



La experta añadió que los datos siguen siendo escalofriantes, sobre todo en delitos como la violencia social: “Las niñas entre los 0 y 17 años son cerca del 84 por ciento de los casos reportados”.



Según dijo, 8 de cada 10 víctimas de abuso sexual son niñas o adolescentes, lo que da cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentra.



Sin embargo, la experta manifestó que las cifras no necesariamente reflejan que el fenómeno se está agravando, sino que muchas veces significa que hay una mayor confianza para denunciar.



Además, manifestó que esos datos representan la punta del iceberg porque hay violencia que permanece aún oculta en cosas como pequeñas como revisar el teléfono celular.



“Esas pruebas de amor como si me quieres déjame ver en tu WhatsApp, administrar el dinero de tu pareja. Son elementos muy sutiles, que seguramente, uno a uno a la víctima no le parece nada de violencia, pero son parte de todas unas señales que hay que comenzar a reconocer”, expresó.

