Hay que judicializar al que cometa delitos, no preguntar de dónde viene: Migración a Claudia López

En una rueda de prensa, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, defendió la labor de la entidad frente a la sugerencia que hizo la alcaldesa Claudia López en las últimas horas asegurando que se trata de un grupo pequeño que debe actuar con mayor rigurosidad a la hora de imponer sanciones a los migrantes venezolanos que delinquen en el país.

Espinosa dijo que la criminalidad en Colombia no puede excusarse en la migración venezolana y explicó que en el país hay 1'722.919 migrantes del vecino país y que, de estos, el 3,2% ha cometido delitos. Resaltó que 97% restante de los migrantes venezolanos en Colombia tienen buen comportamiento y no están relacionados con la delincuencia.

El 100% de la delincuencia no se puede explicar con un 3 o con un 4%, es inaceptable pero no puede volverse una excusa o una explicación para lo que sucede con el otro 97 o 96%.

Sobre el pedido de la alcaldesa Claudia López de ser más efectivos a la hora de expulsar a los venezolanos que cometen delitos, el director Espinosa aseguró que cuando un extranjero comete un delito la sanción no puede ser la expulsión o deportación porque resultaría siendo un premio para ellos.

Aseguró que tiene que haber una judicialización porque el extranjero afectó bienes y normas en Colombia, mucho más cuando se trata de asesinatos. Por esta razón dijo que la entidad ha apoyado la judicialización para que estas personas respondan ante un juez.

“La criminalidad en Colombia es inaceptable no importa de donde venga. La persona que comete un delito hay que judicializarlo, no preguntarle de donde viene, eso no tiene absolutamente nada que ver. Un delito es inaceptable, no importa quien lo cometa y los estudios y los trabajos lo que tienen que buscar es explicar y solucionar los problemas alrededor de la delincuencia”, dijo Espinosa.

Publicidad

Detalló Migración Colombia que de 21,812 capturas en flagrancia en la capital del país, 1874 son de venezolanos principalmente en las localidades de Suba, Kennedy, Fontibón y Usaquén y que se han hecho 20 deportaciones y más de 600 expulsiones de las cuales el 68% de procedimientos corresponden a casos en Bogotá.

“La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana. Los problemas de criminalidad que lamentablemente tenemos vienen de mucho tiempo atrás, tenemos que seguir concentrándonos en poder combatiéndola y combatir los delitos que puedan ser cometidos por migrantes no importa de donde vengan, el origen no tiene nada que ver”, puntualizó.