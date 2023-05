"Hemos pasado a 100 metros de sus huellas": FFMM sobre búsqueda de niños en Guaviare

No se detiene la búsqueda de los cuatro menores desaparecidos entre la selva del Guaviare y Caquetá cuando falta poco para que se complete un mes del accidente de la avioneta. Están siendo buscados por las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares, comunidades indígenas y el padre de los menores.

"Comparando las huellas que hemos encontrado con los sitios en los cuales hemos estado, en algunos momentos pasamos a 100 metros de huellas de ellos. No en el mismo momento, casi siempre después, pero no los vimos, no vimos las huellas porque a 20 metros no se ve nada", aseguró el brigadier general Pedro Sánchez en entrevista con Blu Radio.

Asimismo, el general aseguró que la operación va sin pausa y se enfoca en este momento en las zonas donde se han encontrado indicios, pero aseguró que el terreno es difícil y le pone un ingrediente de complejidad a la búsqueda.

"Comparando con los indicios que hemos encontrado con la posición de las tropas, vemos que, en algunos momentos, hemos pasado a 100 metros de vigencia, a 100 metros de un pañal, o incluso pasamos a 370 metros de la avioneta (...) Estamos un área del tamaño de Bogotá con una vegetación supremamente densa. Todo ello con los diferentes cálculos de análisis del terreno, de curvas de nivel que hacen nuestros especialistas en determinar cómo se comporta el terreno en el área, y también con los métodos de búsqueda, de rastreo que hacen nuestros hombres", añadió el brigadier a Blu Radio.

Después de tanto tiempo que han pasado los menores desaparecidos en la selva, el general asegura que en sus análisis los niños aún están con vida: “Si estuvieran muertos, que es lo menos que esperamos, pues sería más fácil ubicarlos, porque estarían estáticos y muy seguramente el olor atraería animales que nos indicarían dónde están”, aseguró.

Ya son 29 días que completan los menores de edad caminando en la selva de Caquetá y Guaviare, siendo un terreno complejo de investigar: "Hay jaguares; hay tigrillos; hay serpientes venenosa; hay plantas venenosas, es una amenaza para ellos, pero en este momento la información que tenemos es que están vivos y que los vamos a encontrar".

Ante la pregunta de hasta cuándo podría ir esta operación denominada 'Esperanza', el general fue enfático en que irá hasta que se encuentren a los niños “o que la lógica y la sensatez de nuestras tácticas técnicas y procedimientos nos indique lo contrario -y esos factores están determinados por- tiempo y espacio-.

