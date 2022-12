Hija de Merlano denuncia en redes que Julio Gerlein la amenazó de muerte por “bocona”

A través de su cuenta de Instagram, Aida Victoria, hija de Aida Merlano, aseguró que el poderoso empresario barranquillero Julio Gerlein Echavarría, a quien llama “papá”, la amenazó de muerte cuando fue a pedirle ayuda económica.

“Me reuní con mi papá (Julio Gerlein Echavarría) obviamente para buscar su apoyo económico y protección, que nunca me ha negado desde que tengo uso de razón. En esta ocasión mi papá, a quien amo, me sorprendió con la respuesta que me dio. En mi propia cara me dijo que él y dos de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros porque yo estaba muy bocona”, dice la publicación.

La joven agregó que está buscando asesoría para iniciar acciones legales por esa supuesta amenaza y por la extinción de dominio a los bienes de su madre que aplicó la Fiscalía y que, asegura, fue injusta porque fueron adquiridos legalmente antes de su actividad política.

Hay que recordar que la Fiscalía llamó a juicio al empresario Julio Gerlein, a Vanessa Merlano Rebolledo (hermana de la exsenadora Aida Merlano) y a otros siete políticos presuntamente vinculados al escándalo de compra de votos que se fraguó desde la ‘Casa Blanca’.