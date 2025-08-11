Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Hijo de Petro pide entrar en una “era de paz política” tras magnicidio de Miguel Uribe

Hijo de Petro pide entrar en una “era de paz política” tras magnicidio de Miguel Uribe

El precandidato presidencial y senador Miguel Uribe murió sobre las 2:00 de la mañana de este lunes en la Fundación Santa Fe.

Miguel Uribe
Miguel Uribe
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 08:32 a. m.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se pronunció este lunes 11 de agosto tras el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

“Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. El asesinato no solo apagó una vida, sino que deja una profunda herida a una familia y a un país entero. Es momento de una profunda reflexión, dejar a un lado el odio político y entrar en una era de paz política”, expresó Petro en su cuenta de X.

El mensaje se conoció pocas horas después de que la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmara el fallecimiento del legislador a la 1:56 a.m., luego de más de dos meses en estado crítico.

“A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló la institución médica en un comunicado firmado por el director médico, Adolfo Llinás Volpe, y el director general, Henry Gallardo.

Pronunciamiento de la Santa Fe por muerte de Miguel Uribe

El atentado y las investigaciones

Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, mientras participaba en un evento de campaña. Según los reportes, recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables.

“Reafirmamos el compromiso de nuestras instituciones de llevar ante la justicia a los responsables de este cobarde ataque. No descansaremos hasta encontrarlos y desmantelar por completo a quienes atentan contra la vida, la libertad y la institucionalidad de nuestra nación”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Por su parte, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, expresó: “¡Luto nacional! En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador Miguel Uribe. Reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia”.

La Fiscalía informó que seis personas han sido capturadas por su presunta participación, entre ellas un menor de 15 años señalado como autor material, quien fue aprehendido en flagrancia con el arma homicida. También fue detenido Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como presunto coordinador del ataque.

Uno de los vinculados, un joven de 17 años acusado de participar en la planeación, se fugó de un centro del ICBF a finales de julio. Las autoridades mantienen un operativo para recapturarlo.

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, compartió en redes sociales un mensaje de despedida acompañado de fotografías de la infancia junto a su madre, la periodista Diana Turbay.

“Miguel, Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. (…) Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo”, escribió.

