El país se encuentra conmocionado por la trágica muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrida el 11 de agosto de 2025 a la edad de 39 años, como consecuencia de un violento ataque que sufrió meses atrás.

El 7 de junio de 2025, Uribe fue víctima de un atentado en el barrio Modelia de Bogotá, específicamente en el parque El Golfito, mientras se encontraba realizando actividades de campaña. A raíz de este ataque, en el que recibió disparos en la cabeza y la pierna izquierda, permaneció hospitalizado en estado delicado en la Fundación Santa Fe de Bogotá por más de dos meses.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico de la Fundación Santa Fe, que lo atendió durante su prolongada hospitalización, su estado de salud se deterioró en los días previos a su fallecimiento.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó a través de las redes sociales de la Fiscalía General de la Nación que la institución continúa con el compromiso de identificar y judicializar a los responsables del crimen del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, y que no descarta ninguna hipótesis.

"La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores", comentaron.

Además, recordaron que desde el día del atentado han trabajado por dar con los responsables del crimen. "Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación".

Fiscalía califica de magnicidio el asesinato de Miguel Uribe: “Trabajamos sin descanso en el caso”

Dijeron que las personas vinculadas al atentado ya se encuentran en manos de las autoridades competentes: "El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia".

"Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional", concluyó.