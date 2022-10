Hombre podrá llevar a su padre de Moniquirá, Boyacá, a Bogotá para pasar la cuarentena

Andrés Rodríguez contactó a BLU Radio por redes sociales contando la difícil situación que vivía su padre en Moniquirá, Boyacá, por cuenta del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Aseguró que su padre, de 76 años de edad, no se podía movilizar, que estaba solo y que había quedado completament

e aislado de su familia luego que el decreto del presidente Iván Duque lo tomara en esa región.

“Es una persona muy terca, no creyó que esto se fuera a complicar y lleva días encerrado caminando con su bastón”, indicó.

“Lo único que pido es que me permitan ir por él, yo tengo mi carro particular, solo quiero que me dejen ir hasta Moniquirá para traerlo ya que le ha quedado muy duro hacerlo solo porque no encuentra transporte”, sostuvo.

Ante esta situación, BLU Radio contactó al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, quien le dio una satisfactoria respuesta a Andrés.

“Ya le envié la información al comandante de Policía para que pueda ingresar por el señor. Lo que buscamos es proteger a los adultos mayores, en esta ocasión, a su padre” le dijo Barragán al hombre.

