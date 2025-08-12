Hombre que conducía una camioneta robada chocó contra dos camiones en la vía Manizales - Pereira

Un hombre que, al parecer, huía en una camioneta de alta gama robada, protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en la antigua vía que conecta a Manizales con Chinchiná y Pereira.

El siniestro ocurrió en el sector de La Roca, a pocos metros de La Paz, cuando la Mazda CX5 que conducía se estrelló de frente contra dos camiones turbo que transitaban por la zona.

Los tres vehículos resultaron con graves daños, en especial la camioneta, cuya parte delantera quedó destruida.

Policías que acudieron al lugar capturaron al conductor, señalado por testigos de arrojar un objeto por la ventana tras el impacto.

Al revisarlo, hallaron un arma de fuego sin permiso para porte. Minutos después, las verificaciones confirmaron que la camioneta había sido hurtada en Manizales.

Organismos de socorro trasladaron a un centro asistencial de Chinchiná a los dos camioneros involucrados, quienes sufrieron lesiones de consideración.

La Policía de Caldas adelanta el proceso de judicialización del sospechoso, que enfrentará cargos por hurto, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno.