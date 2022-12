Hubo presiones para que no investigara irregularidades en el SENA: María Andrea Nieto

Como insostenible calificó la saliente directora del Sena, María Andrea Nieto, su situación al frente de la entidad, a raíz de sus denuncias sobre supuestas irregularidades que envuelven al actual secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada.



“La declaración de insubsistencia es consecuencia de las denuncias sobre un desorden administrativo muy importante, que mal contados, lleva 800 mil millones de pesos en contratos de obras de infraestructura, de manejo de tecnología y que poco a poco se volvió insostenible”, expresó.



Agregó que, ante esto, hubo muchas personas, entre ellos el director jurídico de la entidad, Juan Pablo Arenas, que trabajó con Prada, que estaban interesadas en que ella no encontrara las inconsistencias.



“Cuando yo empiezo a indagar sobre cuáles habían sido los topes de los anticipos de las obras me empiezo a dar cuenta que no hubo criterio, financiero y presupuestal, para adjudicar esas obras”, añadió.



La exfuncionaria dijo que ante esas circunstancias tomó la determinación de sacar al director jurídico y financiero y a la persona encargada de sistemas.



“Cuando tomo esta decisión, literalmente, se armó Troya y fui llamada por el señor presidente a preguntarme qué había pasado. Le expuse las razones técnicas y mis preocupaciones sobre los convenios que estaban ejecutándose”, añadió.



Agregó que Santos le dio vía libre para que avanzara en lo que tuviera que avanzar y eso le dio tranquilidad.



Este jueves, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo manifestó que, pese a las denuncias, Prada continuará en el cargo y que el funcionario tiene el respaldo del Gobierno Nacional.



“La doctora Nieto perdió la confianza del Gobierno Nacional al no recurrir a los canales institucionales para señalar cualquier dificultad, problema o molestia que hubiese identificado en el ejercicio de sus responsabilidades, explicó Restrepo.



