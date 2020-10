Huilense en Italia clama por un vuelo humanitario para estar con su hija con leucemia

BLU Radio conoció que, en medio de la pandemia del coronavirus y el panorama de ingreso y salida de extranjeros al país por cuenta de la misma, una huilense radicada en Italia solicita urgente un vuelo humanitario para estar con su hija de 13 años de edad, quien tiene leucemia.

”En el mes de junio solicite el vuelo humanitario y no sido posible, me negaron el vuelo y me dijeron que en septiembre y tampoco", manifestó Yorlecy García, madre colombiana.

Catalina Arteaga, hija de Yorlecy, se encuentra en delicado estado de salud, por lo que su madre necesita ayuda del presidente Iván Duque y el consulado en Italia para poder viajar a Colombia.

La menor de edad, diagnosticada desde mayo con leucemia aguda se encuentra, en una unidad de cuidados intensivos pediátrica.