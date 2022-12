Igac desmiente “concesión” de Belén de Bajirá al Chocó para salvar el paro

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, desmintió que el Gobierno le haya entregado al Chocó el territorio de Belén de Bajirá para salvar el paro.



Juan Antonio Nieto, director del Igac, recordó que un ingeniero del instituto verificó que los límites del departamento son los que corresponden a la realidad geográfica.



"El Igac tiene una función estrictamente técnica y no política y no existe diferencia ni animadversión contra ninguno de los dos departamentos en conflicto", dijo.



Nieto sostuvo que el instituto no ha usurpado las funciones del Congreso de la República quien, en su momento, dijo que no había "límites dudosos sobre Belén de Bajirá".



"La Ley 13 de 1947, que crea el departamento del Chocó, y que le fija sus límites no ha sido demandada, es una ley vigente", puntualizó.