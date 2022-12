Iglesia no descarta reunión de papa Francisco con presos políticos en Cuba

Monseñor José Félix Pérez, secretario de la Conferencia Episcopal de Cuba, dijo en BLU Radio que no se descarta una visita del papa Francisco a presos políticos.



“Estos grupos y los presos recién liberados han solicitado al papa el encuentro. Diría que no está en el programa, pero el papa es muy espontáneo en el contacto con la gente. No está programado, pero tampoco es descartable”, dijo.



De otro lado, monseñor confirmó que está previsto el encuentro con el presidente Raúl Castro: “El padre Lombardi no ha dicho que no está determinado en el programa pero es probable”.



Sobre una reunión del papa con miembros de las Farc, el clérigo reafirmó lo dicho por el padre Federico Lombardi: “no podría darse porque introduciría un elemento extraño en la visita”.