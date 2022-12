¿Implicados en retoma al Palacio se acogerían a la justicia transicional?

dispuestos a recibir justicia transicional.

Publicidad

Valencia afirmó que no cree que este asunto se trate de una conciliación sino que debe estar enfocado al respeto por la ley. Además dijo que hay que distinguir los errores de los delitos y que esas son las inconsistencias del marco jurídico.

Por su parte, Héctor Riveros manifestó que esos delitos se cometieron en un marco de conflicto armado.

Publicidad

No obstante, Laura Gil aseguró que si no hay simetría en el trato a los combatientes, el país no va aceptar cualquier marco jurídico que se negocie en La Habana.