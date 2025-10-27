En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Incautan más de $1.000 millones de Comandos de Frontera en Huila: intentaron sobornar soldados

Incautan más de $1.000 millones de Comandos de Frontera en Huila: intentaron sobornar soldados

Tres personas fueron capturadas cuando transportaban el dinero escondido en un vehículo; uno de los detenidos ofreció el 10 % de la suma para evitar el procedimiento militar.

Incautan más de $1.000 millones de Comandos de Frontera en Huila: intentaron sobornar soldados
Incautan más de $1.000 millones de Comandos de Frontera en Huila: intentaron sobornar soldados
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Tropas del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército, decomisaron más de 1.000 millones de pesos que, según las primeras investigaciones, pertenecerían a los Comandos de Frontera.

El operativo se adelantó en la vereda El Cedro, en el municipio de Pitalito, Huila, donde un puesto de control detuvo un automóvil que se movilizaba en la zona. Tras una inspección, los soldados hallaron una caleta con 35 paquetes envueltos en papel vinipel, dentro de los cuales se encontraba la millonaria suma de dinero, transportada de manera oculta.

En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres y una mujer. Durante la requisa, uno de los detenidos intentó sobornar a los soldados, ofreciéndoles el 10 % del dinero para evadir el control militar. El ofrecimiento fue rechazado de inmediato, dando paso a la judicialización de los tres ocupantes por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, quedando a disposición del CTI.

Los capturados no pudieron justificar la procedencia del dinero, lo que refuerza la hipótesis de una operación destinada a fortalecer las finanzas criminales de los Comandos de Frontera en la región.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Huila

Comandos de la Frontera

Publicidad

Publicidad

Publicidad