Incautan más de $1.000 millones de Comandos de Frontera en Huila: intentaron sobornar soldados

Tropas del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército, decomisaron más de 1.000 millones de pesos que, según las primeras investigaciones, pertenecerían a los Comandos de Frontera.

El operativo se adelantó en la vereda El Cedro, en el municipio de Pitalito, Huila, donde un puesto de control detuvo un automóvil que se movilizaba en la zona. Tras una inspección, los soldados hallaron una caleta con 35 paquetes envueltos en papel vinipel, dentro de los cuales se encontraba la millonaria suma de dinero, transportada de manera oculta.

En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres y una mujer. Durante la requisa, uno de los detenidos intentó sobornar a los soldados, ofreciéndoles el 10 % del dinero para evadir el control militar. El ofrecimiento fue rechazado de inmediato, dando paso a la judicialización de los tres ocupantes por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, quedando a disposición del CTI.

Los capturados no pudieron justificar la procedencia del dinero, lo que refuerza la hipótesis de una operación destinada a fortalecer las finanzas criminales de los Comandos de Frontera en la región.