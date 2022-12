Incendio destruyó 19 buses en parqueadero de Malambo

Un infierno se vivió la noche del martes 1 de septiembre en el parqueadero La Nevada, donde estaban los buses de la empresa Trasalianco, en la entrada de la urbanización El Concorde, de Malambo.

En ese punto 19 vehículos resultaron destruidos por el fuego

y dos más fueron consumidos en un 50 por ciento.

Entérese de: "Confieso que estoy asustado por un posible rebrote": William Dau

Publicidad

Según el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, las causas que originaron la conflagración no han sido establecidas.

Pese a la magnitud del incendio, no hubo heridos ni se propagó a sectores vecinos.

"Le damos gracias a Dios porque no hubo tragedia, no hubo vidas comprometidas aquí. El origen de este incendio aún no se sabe, pero estaremos pendientes al estudio que se hará este miércoles para conocer las causas", dijo el mandatario.

Publicidad

Publicidad

"Este suceso da para que en el municipio de Malambo, con el apoyo del Gobierno Nacional, podamos gestionar un camión de bomberos con mayor capacidad para nuestra población", agregó Monsalve.

La emergencia fue controlada en la madrugada de este miércoles con el apoyo de los bomberos de Barranquilla, Soledad y Sabanagrande.

Publicidad