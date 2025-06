Incertidumbre en San José del Guaviare; alcalde confirma que se mantiene el confinamiento

La crisis humanitaria en el departamento del Guaviare por el confinamiento de más de 10.000 personas a causa de un paro armado decretado por disidencias de las Farc se mantiene y ya completa 10 días. Al menos 40 veredas del municipio de San José del Guaviare se encuentran completamente encerradas.

A pesar de la presencia de la fuerza pública en el sector de la trocha ganadera, una vía destapada que conecta a San José con el sector de Charras, las condiciones de seguridad no están dadas. Habitantes aseguran que en horas de la noche es imposible arriesgarse a transitar por este sector.

Blu Radio habló con el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, quien denunció que no hay garantías para prestar los servicios médicos, los niños no han podido regresar a sus clases, y la movilidad es restringida.

“Acá seguimos en confinamiento, no existe la movilidad, no hay garantías, han pasado 10 días con hoy y no hay garantías para la misión médica, para el sector educativo, para el sector productivo y sobre todo para los habitantes que viven en esta zona”, afirmó Rodríguez.

Disidencias de las Farc Foto: AFP, referencia

El mandatario local insiste en pedir la intervención del Gobierno nacional y organismos internacionales para buscar mecanismos de diálogo que permitan terminar con la crisis en la que está consumido hoy el departamento del Guaviare.

A esta situación se suma un audio de WhatsApp que está circulando, donde un hombre que se identifica como alias 'Mayimbu' del frente 44 Antonio Ricaurte del Bloque Amazonas, alerta sobre un nuevo confinamiento en las veredas de Guacamayas, Caño Mosco, Puerto Flores, Puesto Espina, Las Bocas, La Leona, Tierra Alta, asegurando que habrá toque de queda el sábado 7 de junio.

Publicidad

En el audio también dicen que prohibirán la movilidad en motos, motocargueros, vehículos de servicio público y particulares, por lo que invitan a la comunidad a abastecerse de alimentos.