Indígenas sobre protesta en campos petroleros: “Queremos armonizar una agenda de diálogo”

Ecopetrol denunció que manifestantes irrumpieron y apagaron los campos petroleros de Rubiales y Caño Sur, en el departamento del Meta, lo que puso en riesgo la integridad de todas las personas que estaban allí.

"Personas ajenas a la operación ingresaron de forma irregular (...) a las instalaciones de inyección del PAD 6 de Campo Rubiales, la Estación Centauros y Centro de Generación Caño Sur, ubicados en Puerto Gaitán, Meta, y obligaron a los operadores que se encontraban allí, a apagar de forma abrupta dichas facilidades", expresó la compañía en un comunicado.

Según la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), los manifestantes son miembros de comunidades indígenas que "exigen la restitución de sus tierras, el reconocimiento de sus territorios ancestrales y el cumplimiento de acuerdos incumplidos por operadoras, especialmente Ecopetrol".

🚧 Bloqueos en Vía a Rubiales: Indígenas Exigen Cumplimiento de Acuerdos ⛔



Comunidades indígenas mantienen bloqueos en Puerto Gaitán 🚛, impidiendo el paso de transporte pesado hacia el campo petrolero Rubiales. Exigen la presencia de la gobernadora Marcela Amaya y el alcalde… pic.twitter.com/LBreZxPk0v — Inteligencia Estratégica (@InteligenciaEs) April 1, 2025

En diálogo con Mañanas Blu, Pedro Cortés, líder indígena de la comunidad Sikuani, habló sobre la protesta que llevan a cabo en los campos petroleros y aseguró que estas vías de hecho buscan el diálogo.

"Aquí no hay vandalismo. Nos preocupa la vida de los 20.000 indígenas que viven en el territorio”, aseguró.

En ese mismo sentido, señaló que buscan la armonización de un agenda de diálogo y reiteró que no se trata de oponerse al desarrollo: "No le decimos nunca no al desarrollo. Solamente queremos armonizar una agenda de diálogo".

"Yo creo que realmente nosotros hemos venido muy pacíficamente y siempre somos portadores de bastones de paz y del diálogo que hemos venido realizando nosotros", dijo.

¿Qué dice Ecopetrol?

La petrolera, por su parte, aseguró que el ingreso de los manifestantes a los campos Rubiales y Caño Sur "ha puesto en riesgo la integridad de todas las personas que se encontraban allí presentes", así como pudo afectar el medio ambiente y las instalaciones petrolíferas.

"Esta situación, que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, se suma a una serie de bloqueos que se están registrando en vías internas de los dos campos desde el pasado viernes 28 de marzo, que impiden el normal desarrollo de las operaciones, la ejecución de actividades de proyectos y la perforación que Ecopetrol tiene en el área", agregó la información.

En Rubiales y Caño Sur, la petrolera estatal tiene contratadas a más de 7.500 personas, de las cuales 3.800 pueden resultar afectadas por esta situación.

"Ecopetrol rechaza estas vías de hecho y hace un llamado al diálogo y la búsqueda de la construcción colectiva para la resolución de conflictos con la institucionalidad como mecanismo del buen relacionamiento y la transformación del territorio, de manera que se logre recuperar la normalidad en la región", señaló la compañía.

