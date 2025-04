"Queremos que nos escuchen": vocero de la comunidad indígena Misak concentrada en Bogotá

Luis Enrique Yalanda, vocero de la comunidad indígena Misak, expresó en Mañanas Blu la urgencia de ser escuchados por el Gobierno Nacional. La comunidad se encuentra concentrada en la Plaza de Bolívar, en Bogotá , en busca de un diálogo directo con el presidente, tras reiterados incumplimientos de acuerdos previos.

"Vinimos porque no encontramos otro camino que querer dialogar directamente con el presidente. Se ha dialogado con ministros del Interior y diferentes departamentos administrativos, se han suscrito acuerdos, pero estos no han sido cumplidos, de días a meses y años. La comunidad no aguantó más y vino acá a Bogotá", afirmó Yalanda.

El vocero también manifestó su preocupación por posibles intentos de desalojo. "Nos van a sacar de la Plaza y van a querer minorar la movilización. Las autoridades han dicho que no, que estamos en la emblemática plaza de este país, porque la excusa ha sido que la institucionalidad no tiene que responder en territorio. Aquí no hay ningún argumento, estamos en Bogotá", expresó.

En cuanto a la duración de la protesta, Yalanda dejó claro que no hay un plazo definido. "Es indefinido, nos ha tocado así. Cuando uno hace una movilización y manifiesta diálogo y no se responde, la comunidad se emberraca y toma esas decisiones", aseguró.

Publicidad

El líder indígena también recordó que votaron por un cambio y que sus peticiones no se basan en exigencias económicas, sino en el respeto a sus derechos. "Votamos por un proyecto de cambio, como muchos colombianos, y hay unas necesidades que no son nacidas en acuerdos políticos, sino que tienen que tener respuesta institucional. No estamos exigiendo millones, plata, recursos; solo que se nos escuche y nos den igual trato que a otras organizaciones indígenas", enfatizó.

Finalmente, Yalanda hizo un llamado al Gobierno para que atienda sus solicitudes. "Que nos digan qué está pasando institucionalmente que no atienden los requerimientos legales. Segundo, que nos escuchen a las comunidades que estamos aquí. Queremos eso, que vean que también tenemos autonomía y nos preocupamos por la identidad y la cultura, todo lo que tiene que ver con nuestra ancestralidad", concluyó.