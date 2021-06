Ingrid Betancourt dice que apoya a Petro, pero le hace dos fuertes críticas

En diálogo con BLU Radio, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt habló sobre su apoyo al candidato Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales y dijo que, hoy, hay cosas con la que está de acuerdo con él, pero hay otras en las que no.

“Gustavo es una persona que tiene unas iniciativas para Colombia muy interesantes, es un hombre muy inteligente, muy culto, que se ha dedicado a reflexionar sobre el país. Entiendo que hay unas cosas que el quiera reformar, pero hay otras en las que no estoy de acuerdo”, manifestó en Mañanas BLU.

En ese sentido, Betancourt añadió que es un error querer señalar y acusar a ciertas partes de la población colombiana, como los empresarios.

“En Colombia hay progreso porque hay industria, porque hay libertad de empresa. Ahí tiene que haber una reflexión y se tiene que matizar.

No salimos de la fractura social, si no es de la mano de los empresario”, añadió. Agregó que una persona como Petro tiene mucha responsabilidad social y, por lo tanto, no se pueden tomar decisiones pensando en resultados electorales. “Una cosa es la fricción y otra la vida del país. En este momento lo que necesitamos no es echarnos la culpa los unos a los otros y desescalar la violencia. Todo lo que sea incendiario, en este momento, para mi es complicado de explicar”, dijo.

Íngrid Betancourt agregó que se trata de una reflexión humana y no política, por lo que aclaró que, en las próximas elecciones, apoyará a quien presente un “proyecto de país”, que una a los colombianos.

