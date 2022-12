Inicia nuevo ciclo de negociación entre Gobierno y Farc

A través de Twitter, la guerrilla de las Farc confirmó que el ciclo 39 de diálogos de paz se instala este jueves en La Habana, Cuba.



Para este nuevo ciclo la delegación del grupo guerrillero rotó 17 de sus delegados que actuarán en calidad de miembros representantes, tal como lo confirmó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado de prensa (Lea también: Rotación de 17 negociadores de Farc en Cuba no incluye a secretariado: Gobierno ).



“El número de delegados de las Farc en La Habana es estrictamente el acordado en el Acuerdo General de agosto de 2012 y el acordado para la Subcomisión que trata el tema "Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, y Dejación de Armas", reza el comunicado.



En la rotación no se incluyó ningún miembro del secretariado de las Farc, de acuerdo con información oficial del Gobierno (Lea también: Las Farc dicen que no se levantarán de la mesa y respaldan puntos acordados ).



Este nuevo ciclo de conversaciones inicia con la discusión frente al desescalamiento del conflicto, tras ser decretada una tregua por parte de las Farc a partir de las 00:00 del 20 de julio y durante un mes.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-A través de un comunicado, el Ejército advierte que aún no ha establecido quiénes fueron los responsables del ataque contra la base militar de Saravena que dejó tres militares heridos.



-Funcionarios de la Alcaldía de Cartago denuncian que la policía se negó en prestar esquemas de seguridad tras recibir amenazas luego del asesinato del polémico abogado Ignacio Londoño.



-Un gigantesco derrame de aceite genera caos en la movilidad en el occidente de Bogotá.



-La Alcaldía de Bogotá confirmó que está superado en un 85 por ciento el represamiento que se presentó en la recolección de las basuras en la capital, por cuenta de las dificultades que tuvieron los camiones recolectores para acceder al relleno de Doña Juana.



-La Policía de Bogotá ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien ayude a capturar a los responsables de un asalto en el barrio Venecia, en el sur de la ciudad, donde un hombre murió y dos más resultaron heridos.



-Un trabajador de Electricaribe que cumplía labores en el municipio de Sahagún, en Córdoba, fue alcanzado por un rayo.



-Hay por lo menos 21 personas muertas en el río Nilo tras el choque de dos embarcaciones. En uno de los barcos se estaba celebrando un compromiso matrimonial.



-Amnistía Internacional denunció que el Gobierno de Irán ha ejecutado a casi 700 personas en los primeros seis meses de este año y advierte que es una cifra sin precedentes en ese país.



-La Registraduría habilitó un punto especial de inscripción de candidatos en la sede de Corferias, para agilizar el trámite que se vence el próximo sábado.



-Condenan a un exsecretario de Educación del Valle del Cauca, y a dos particulares, por irregularidades en contratación durante la administración de Juan Carlos Abadía.



-La Policía de Medellín denunció que empresas de seguridad falsas contratan ladrones en los barrios, para luego capturarlos y obligar a los residentes a pagar extorsiones.