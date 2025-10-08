Inpec adopta medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de sus funcionarios

Actualizado: 8 de oct, 2025
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció una serie de medidas urgentes para proteger la vida y seguridad de sus funcionarios.
Las medidas quedaron en firme mediante el Boletín Interno No. 050 del 7 de octubre de 2025 y buscan reforzar la protección en todo el país.
Estas son las medidas tomadas por el Inpec
- Suspensión de visitas: se suspenden las visitas en las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca. La medida podría ampliarse a otras ciudades según lo determinen las autoridades.
- Alistamiento nacional: se decretó el alistamiento de segundo grado en todo el país.
- Apoyo de la fuerza pública: la Policía Nacional y el Ejército acompañarán de forma permanente los horarios de ingreso y salida de los funcionarios, además de brindar seguridad en los trayectos hacia las cárceles ubicadas en zonas de mayor riesgo.
- Turnos especiales: en algunos establecimientos se implementarán turnos de 24x48 horas para reducir la movilidad de los trabajadores y minimizar los riesgos de ataque.
- Suspensión de traslados: se suspenden de manera provisional los traslados y remisiones en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca. Solo se harán excepciones para urgencias médicas, mientras que las diligencias judiciales serán virtuales.
- Trabajo en casa y horarios flexibles: el personal administrativo podrá trabajar desde casa o tener horarios especiales según las condiciones de seguridad de cada región. En la sede central, esta medida comenzará a regir el próximo jueves.
- Suspensión de labores sociales: se suspenden de forma preventiva las actividades comunitarias de los internos hasta que existan garantías de seguridad.
El INPEC informó que estas medidas serán revisadas constantemente y podrán ajustarse de acuerdo con la evolución de la situación y las recomendaciones de las autoridades de seguridad.