Inpec adopta medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de sus funcionarios

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció una serie de medidas urgentes para proteger la vida y seguridad de sus funcionarios.

Las medidas quedaron en firme mediante el Boletín Interno No. 050 del 7 de octubre de 2025 y buscan reforzar la protección en todo el país.

Inpec Foto: AFP

Estas son las medidas tomadas por el Inpec

Suspensión de visitas: se suspenden las visitas en las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca. La medida podría ampliarse a otras ciudades según lo determinen las autoridades.

se decretó el alistamiento de segundo grado en todo el país.

a Policía Nacional y el Ejército acompañarán de forma permanente los horarios de ingreso y salida de los funcionarios, además de brindar seguridad en los trayectos hacia las cárceles ubicadas en zonas de mayor riesgo.

en algunos establecimientos se implementarán turnos de 24x48 horas para reducir la movilidad de los trabajadores y minimizar los riesgos de ataque.

se suspenden de manera provisional los traslados y remisiones en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca. Solo se harán excepciones para urgencias médicas, mientras que las diligencias judiciales serán virtuales.

el personal administrativo podrá trabajar desde casa o tener horarios especiales según las condiciones de seguridad de cada región. En la sede central, esta medida comenzará a regir el próximo jueves.

se suspenden de forma preventiva las actividades comunitarias de los internos hasta que existan garantías de seguridad.

El INPEC informó que estas medidas serán revisadas constantemente y podrán ajustarse de acuerdo con la evolución de la situación y las recomendaciones de las autoridades de seguridad.