Protestas por Palestina
Daniel Noboa
Consulta Pacto Histórico
Aniversario ataque Hamás

Blu Radio  / Nación  / Inpec adopta medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de sus funcionarios

Inpec adopta medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de sus funcionarios

La decisión se tomó luego de los hechos violentos ocurridos en los últimos días, que dejaron tres guardianes asesinados y otros heridos de gravedad.

Inpec
Inpec
Inpec - referenciaFoto: instagram/inpec.guardiapixelada
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció una serie de medidas urgentes para proteger la vida y seguridad de sus funcionarios.

Las medidas quedaron en firme mediante el Boletín Interno No. 050 del 7 de octubre de 2025 y buscan reforzar la protección en todo el país.

Inpec.jpg
Inpec
Foto: AFP

Estas son las medidas tomadas por el Inpec

  • Suspensión de visitas: se suspenden las visitas en las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca. La medida podría ampliarse a otras ciudades según lo determinen las autoridades.
  • Alistamiento nacional: se decretó el alistamiento de segundo grado en todo el país.
  • Apoyo de la fuerza pública: la Policía Nacional y el Ejército acompañarán de forma permanente los horarios de ingreso y salida de los funcionarios, además de brindar seguridad en los trayectos hacia las cárceles ubicadas en zonas de mayor riesgo.
  • Turnos especiales: en algunos establecimientos se implementarán turnos de 24x48 horas para reducir la movilidad de los trabajadores y minimizar los riesgos de ataque.
  • Suspensión de traslados: se suspenden de manera provisional los traslados y remisiones en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca. Solo se harán excepciones para urgencias médicas, mientras que las diligencias judiciales serán virtuales.
  • Trabajo en casa y horarios flexibles: el personal administrativo podrá trabajar desde casa o tener horarios especiales según las condiciones de seguridad de cada región. En la sede central, esta medida comenzará a regir el próximo jueves.
  • Suspensión de labores sociales: se suspenden de forma preventiva las actividades comunitarias de los internos hasta que existan garantías de seguridad.

El INPEC informó que estas medidas serán revisadas constantemente y podrán ajustarse de acuerdo con la evolución de la situación y las recomendaciones de las autoridades de seguridad.

