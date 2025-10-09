Inpec realiza megaoperativo nacional en respuesta a recientes hechos de violencia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desplegó en la mañana de este jueves un megaoperativo simultáneo en 123 cárceles del país, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios, tras los recientes hechos de violencia que han afectado a la institución.

Entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana, el cuerpo de custodia intervino 134 pabellones, donde fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad. En el operativo participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y del Comando de Reacción Inmediata (CRI), quienes realizaron procedimientos de registro y control de manera simultánea en todo el territorio nacional.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron 828 celulares, 2.528 accesorios de telefonía móvil, 11.026 gramos de estupefacientes, 1.790 litros de licor artesanal, $4.233.200 en efectivo y 839 armas cortopunzantes.

El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, supervisó personalmente las operaciones en Cali, una de las regiones más afectadas por los últimos ataques contra funcionarios del Instituto: “Hoy reiteramos que en el Inpec seguimos trabajando con disciplina y compromiso por la seguridad de todos los actores que conforman el Sistema Penitenciario”.



Megaoperativos del Inpec en cárceles del país Foto: suministrada

La entidad subrayó que el operativo es parte de una estrategia sostenida que busca garantizar la integridad del personal penitenciario y salvaguardar la seguridad en los establecimientos de reclusión, en articulación con las autoridades de seguridad del Estado.

En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la clave es prevenir cualquier atentado, por lo cual es fundamental la información, destacando que actualmente se está ofreciendo hasta 50 millones de pesos por datos que permitan conocer quiénes están involucrados en estos hechos.