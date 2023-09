"Institución a la que le di 33 años me dio la espalda": coronel enferma de cáncer denuncia a Policía

La coronel María Helena Gómez lucha contra un cáncer de mama que le fue diagnosticado y que está en etapa cuatro.

A esto se le suma la decepción que le ha causado la Policía , donde aspiraba llegar como general, sin embargo, no fue llamada a curso de ascenso y fue retirada de la institución.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la coronel Gómez contó cómo se enteró de su retiro y la decepción que este ha causado por parte de la institución a la cual, según ella le ha entregado varios años de trabajo.

“Yo me entero de mi retiro es a través de una fotografía que me envían por WhatsApp el día 8 de septiembre y el decreto está firmado por el señor presidente con fecha primero de septiembre”, dijo.

Publicidad

Contó que todo se dio en medio de la incapacidad que tenía debido a una cirugía que le habían practicado por cuenta del cáncer que padece.

Se trata de un cáncer agresivo, que ya está en estado cuatro, con metástasis y en el que tiene comprometida la mama izquierda, sus ganglios, la parte axilar y el cuello.

La mujer cuenta que se trata de una enfermedad difícil de llevar y que tiene repercusiones incluso a nivel mental, lo que la llevó a su retiro temporal de la institución.

Publicidad

“Cuando se padece una enfermedad como esta, la situación anímica no es fácil y la afectación al sistema inmunológico es total cuando el paciente se afecta desde el ánimo, su salud mental y eso fue lo que me causó el retiro. No esperaba que a una institución que le serví 33 años me diera la espalda en este momento”, dijo.

La coronel recordó que cuando estaba “aliviada” era reconocida por la institución, sin embargo, lamentó que, por cuenta de su enfermedad, la institución la trate de manera diferente, “simplemente nos ven como una cifra y no nos ven como seres humanos”, señaló.

A continuación escuche la entrevista con la coronel en Mañanas Blu:

Le puede interesar: