Investigación a miembros del MRP se adelanta desde hace un año y medio: Policía

El director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, aseguró en entrevista con BLU Radio que la investigación por el atentado al centro comercial Andino en Bogotá y la presunta relación con el MRP no es nueva ni superficial.



Según el general Nieto, “hay elementos de prueba importantes que complementan la investigación sobre el atentado al Centro Andino”.



En ese sentido, explicó que es una investigación que lleva más de un año y medio en curso, y no una o dos semanas como algunos han manifestado.



“Hay un trabajo de investigación que no es de 8 días sino de un año y medio, aproximadamente, por hechos que vienen sucediendo desde hace buen tiempo, como una acción en Pereira (…) es un trabajo que tiene un acervo probatorio sólido”, añadió.



Sobre la falta de pruebas presentadas para vincular a los presuntos responsables del terrorismo en Bogotá, el general Nieto advirtió que no ha culminado el plazo para mostrarlas.



“La Fiscalía tiene dos meses para presentar el escrito de acusación. Hay elementos recolectados importantísimos; hay planos, actividades de observación, hay documentos, mapas, 16 computadores, 4 CPU, celulares, USB, cámaras fotográficas, dos bultos de nitrato de amonio, pólvora negra, radios, una bandera del MRP, entre otros”, dijo el alto oficial.



Finalmente, desestimó las críticas de varios sectores por la eventual ligereza con la que se sindicó a los capturados y reiteró que sí tienen un acervo probatorio fuerte que los relaciona con el MRP.



