Investigados siempre dicen que son perseguidos: magistrados de la Corte Suprema

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández hablaron con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el caso de interceptaciones por error a Álvaro Uribe. Aseguraron que los jueces son víctimas de un proceso mediático y se les quiere “linchar públicamente”.



“No puedo señalar o decir nombres, pero se volvió la herramienta de muchas personas que están siendo investigadas por la justicia pues resultan perseguidas por los jueces. Ese siempre es el discurso y dicen que se trata de una persecución política y eso es inadmisible”, señaló Barceló.



También señaló que hay "prensa con agenda" y que los bufetes de abogados hacen mediáticamente sus procesos.

“Tenemos conocimiento que al lado de los honorarios se cobra el manejo de medios de comunicación por parte de algunos abogados. Uno lo ve en las noticias y en los despliegues mediáticos. Hay columnistas que atacan la credibilidad de la Corte”, señaló Hernández.



Los magistrados también se refirieron al tema de las interceptaciones a Uribe y afirmaron que siempre hay eco con lo que señala el expresidente.



“No hay un trino de Uribe que no tenga eco en medios. Cualquier afirmación que haga tienen una repercusión y con complacencia de sus abogados defensores”, añadió Hernández.



Barceló también rechazó que se hagan “señalamientos mentirosos”.



“Lo ha dicho el senador Uribe y otras personas, que yo borracho supuestamente salí a decir que íbamos a capturar a Uribe. Eso no es cierto, es una afirmación muy grave. Dicen que recibimos 5 millones de dólares para poner preso a Uribe”, ratificó Barceló y dijo que está en un proceso investigativo el tema de las interceptaciones al senador.



“El CTI dice hay que ubicar los números telefónicos de la persona que es objeto de investigación y encontraron el teléfono dentro del mismo proceso. No se trata de un erro sino de una coincidencia”, aclaró.



