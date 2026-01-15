En vivo
Blu Radio  / Nación  / Investigan a más del 90 % de empresas de transporte intermunicipal por incumplir reporte de tarifas

Investigan a más del 90 % de empresas de transporte intermunicipal por incumplir reporte de tarifas

De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida.

