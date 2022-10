Investigan agresiones sexuales masivas en Alemania tras denuncia de 150 mujeres

El caso de Colonia (oeste de Alemania) centra el debate político y social en el país, tras reconocer la policía local que no fue consciente de la dimensión de lo sucedido hasta que en los días posteriores a la Nochevieja se presentaron decenas de denuncias.



El goteo sigue y las autoridades de Hamburgo (norte) informaron hoy de que en la ciudad se superan ya las cincuenta denuncias por diversos actos.



Los hechos se concentraron en el céntrico barrio de Sant Pauli, donde la policía investiga 39 presuntos delito de acoso sexual y 14 robos a mujeres de entre 18 y 25 años.



Por su parte, según la cadena regional WDR, la policía de Düsseldorf (oeste) ha registrado denuncias de once mujeres por agresiones sexuales también en Nochevieja e investiga si pueden tener relación con el caso de Colonia, situada a unos 40 kilómetros, ya que los relatos de las víctimas son similares.



"El tipo de delitos es comparable a los de Colonia", indicó un portavoz policial.



Las mujeres fueron acosadas por grupos de hombres originarios aparentemente del norte de África que les agredieron sexualmente y en algunos casos les robaron en el casco antiguo y en las cercanías de la estación.



Según las fuerzas de seguridad de Düsseldorf, en Nochevieja misma fueron temporalmente arrestados varios sospechosos.



La policía de Colonia, en la diana de las críticas, señaló por su parte que ha identificado a cuatro sospechosos.



La fiscalía de la ciudad investiga si se trata de un nuevo tipo de delincuencia organizada, posibilidad que no descarta el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas.



"Tanta gente no sale de la nada, deben haber quedado en algún sitio y debe haber alguien detrás, y me gustaría saberlo", dijo Maas en declaraciones a la televisión pública alemana, al recordar que en los alrededores de la estación de tren de Colonia se había congregado un millar de hombres jóvenes.