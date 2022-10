Investigan institución en Ibagué por encuentro de estudiantes con guerrilleros

La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, informó que investigará a los directivos de la Institución Educativa Ciudad Ibagué por haber permitido que estudiantes de los grados décimo y undécimo participaran en un encuentro con guerrilleros de las Farc, el pasado 31 de enero, sin contar con la autorización de los padres de familia ni de la Administración Municipal.



Según Aguilar, sobre su despacho ya reposan varias denuncias interpuestas por padres de familia y por el señor Jaime Romero, uno de los docentes de la Institución.



“Nosotros tenemos que entrar a realizar investigaciones en la Institución Educativa Ciudad Ibagué, toda vez que el simple hecho de sacar a los estudiantes del plantel conlleva siempre a que haya permiso de los padres de familia.”, dijo.



Aguilar señaló que la Secretaría de Educación no tenía conocimiento del encuentro entre los guerrilleros de las FARC, y que, por lo tanto, la Institución Educativa Ciudad Ibagué no estaba autorizada a llevar a cabo dicha manifestación.



“Desde la Secretaria de Educación no se dio ningún permiso, simplemente fue una acción que la señora rectora Gloria Capera Ducuara tomó en el marco de un proyecto que dicha institución viene adelantando y que se llama ‘Plantón paz’”, resaltó.



La funcionaria concluyó que existe preocupación por el comportamiento del docente Jaime Romero, toda vez que hay denuncias sobre comportamientos indebidos por parte del mencionado docente para con los demás maestros de la Institución