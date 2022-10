James Rodríguez, jugador revelación del año en los premios Globe Soccer

El colombiano, se llevó el galardón, tras una temporada de ensueño con la selección Colombia y el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Florentino Pérez, Carlo Ancelotti y el Real Madrid como mejor club de 2014, fueron premiados este lunes en la gala "Globe Soccer" y arrasaron en la quinta edición de unos galardones que se entregan en Dubai desde 2009.

En total, el club blanco se llevó siete premios: Cristiano Ronaldo obtuvo el de mejor jugador y el de los aficionados del diario Marca; James Rodríguez, el de futbolista revelación; Florentino Pérez, el de mejor presidente; Carlo Ancelotti, el de mejor entrenador y el de mayor atracción mediática; y el Real Madrid, el de mejor club.

En una gala en la que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, también recogió un premio para su equipo por la gran campaña que completó en 2014, fue el Real Madrid el acaparador de premios.

Antes de la catarata de galardones merengues, el dirigente rojiblanco fue el primero en recoger su distinción y aprovechó para resaltar el trabajo de los equipos más humildes como método para llegar al éxito.

"El único camino es el esfuerzo, la humildad y la solidaridad. No es fácil ganar títulos sin mucho dinero", afirmó.

Después, apareció James Rodríguez para estrenar la serie de premiados madridistas. El centrocampista colombiano se mostró muy contento por recibir por primera vez un galardón de los "Globe Soccer".

"Es un sueño lindo. Pienso que es el resultado de un año bueno. Espero que pueda seguir ganando premio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Contento por haber ganado y por estar en el mejor club. Es el club ideal para triunfar y ganar cosas importantes", dijo.

Tras otros premiados en la gala como el jugador del Milán Riccardo Montolivo, el árbitro italiano Nicola Rizzoli o el agente de jugadores Jorge Mendes, Cristiano recogió su premio y agradeció a su club el apoyo que le dio durante toda la temporada.

"Es una buena señal que la gente me vote. Estoy feliz por este nuevo trofeo y se lo dedico a mis compañeros, a mi entrenador y al presidente. Gracias a los que me votaron", dijo el futbolista portugués, dijo.

"La Décima Fue una de las mayores emociones de la temporada. Vivimos especiales momentos como ese. Fue un año fantástico. Básicamente jugamos para los aficionados. Es algo especial. Ellos pagan para ver los partidos. Muchas gracias a ellos. Daré lo mejor de mí sobre el campo para ellos. "Ha sido un año fantástico, hemos ganado cuatro títulos. Estoy en el mejor club del mundo. Estoy muy orgulloso", agregó.

Por su parte, Florentino Pérez, tuvo emotivas palabras para Alfredo Di Stéfano, que, junto al portugués Eusebio, ambos fallecidos en 2014, recibieron un homenaje por parte de la organización por medio de un vídeo en honor de los dos futbolistas.

"Para los madridistas el adiós de Di Stéfano ha sido el hecho más importante este año. Di Stéfano no solo fue el mejor del mundo. Cambió la historia del fútbol y del Real Madrid. Nos ha marcado el camino y vivirá eternamente con nosotros".

Pérez recibió el trofeo de mejor presidente de manos de Michel Platini, máximo dirigente de la UEFA y a quien alabó en sus palabras: "Quiero dar las gracias por este premio. Es un buen amigo Es el mejor presidente de la UEFA".

El último representante del Real Madrid que subió a recoger un galardón fue Carlo Ancelotti. En sus declaraciones, se mostró muy contento de dirigir al conjunto blanco:

"Es fácil. Es un gran club con grandes jugadores y una gran afición. No es una cosa complicada estar en el Real Madrid. Es un divertimento, es una pasión, no me pesa la presión. Tengo el honor de entrenar a un gran equipo como el Real Madrid. Es muy emocionante", declaró.

Después, todos, junto a Michel Platini, posaron con los siete trofeos. Cristiano Ronaldo, que no saludó al dirigente de la UEFA en la final del Mundial de Clubes, sí lo hizo en esta ocasión e incluso intercambió algún comentario con el presidente francés.

EFE