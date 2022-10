JamundíSeRespeta: tendencia que promueve alcalde de ese municipio por trino de Petro

Hay una polémica en Twitter luego que el senador Gustavo Petro comparara al municipio de Jamundí con Venezuela tras compartir un video en el que se puede observar un conato de saqueo.

El mandatario del mencionado municipio del sur del Valle del Cauca se pronunció y tildó de “irresponsable” al senador de la Colombia Humana.

Publicidad

Todo comienza cuando Petro publicó las imágenes en las que se ve un grupo de personas corriendo asustadas en un supermercado de Jamundí, esto, durante los desórdenes que protagonizaron algunos ciudadanos el pasado martes 24 de marzo en ese municipio.

En el trino el senador Petro citaba: “Que yo iba a volver a Colombia como Venezuela, decían”.

Que yo iba a volver a Colombia como en Venezuela, decían. https://t.co/HS8Cz9VX9e — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2020

Publicidad

Estas palabras generaron el malestar del alcalde de Jamundí, Felipe Ramírez, quien indicó

que la situación fue controlada a los pocos minutos y que le molestaba que Petro comparara a su municipio con Venezuela.

Lea además:

Publicidad

“¡Senador no sea tan irresponsable! No exponga mi pueblo a la desinformación. Hubo intento de asonada, nada grave, gracias a la planeación que hicimos con supermercados hubo reacción rápida de policía. Acá si sabemos gobernar no como lo hizo usted en Bogotá”, sostuvo Ramírez.

Senador no sea tan irresponsable! Soy el Alcalde de JamundÍ,no exponga mi pueblo a la desinformación



Hubo intento de asonada,nada grave, gracias a la planeación que hicimos con supermercados hubo reacción rápida de policía



Acá si sabemos gobernar no como lo hizo usted en Bogotá pic.twitter.com/PHxQAXqwUn — Andrés Felip Ramírez (@FelipRamirez_) March 24, 2020

Publicidad

En entrevista con BLU Radio, el mandatario jamundeño se mostró bastante indignado con la publicación del senador y aseguró que desconoce todo el trabajo que ha realizado para sacar adelante su municipio.

Publicidad

Es importante resaltar que Jamundí fue uno de los primeros municipios en el país en implementar

drásticas medidas para prevenir el contagio del COVID-19 y adelantar programas sociales para los más necesitados.

Vea aquí: Toman drásticas medidas para prevenir llegada del COVID-19 a Jamundí, Valle

“Ante el hecho la Policía inmediatamente reaccionó, capturamos a una persona, y la situación volvió a la calma inmediatamente”, sostuvo.

“No puede ser que una persona como Petro, el segundo más votado en el país en las pasadas elecciones presidenciales, venga a desconocer nuestro trabajo y a compararnos con Venezuela”, añadió.

Finalmente, Ramírez defendió el nombre de Jamundí en otros trinos y tildó al senador de irresponsable y de generar desinformación.

Publicidad

En Jamundí somos conscientes que no podemos dejar a nadie atrás por eso creamos el “Impuesto Social Solidario” por cada $100 mil una donación.



El “impuesto” es voluntario, pero la solidaridad es obligatoria, así lo ha entendido la ciudadanía, recogimos tres toneladas en dos días pic.twitter.com/L1IwRGoRv9 — Andrés Felip Ramírez (@FelipRamirez_) March 24, 2020

Publicidad