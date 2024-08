JEP ordena proteger cementerios en Bogotá donde podría haber cuerpos de caso Palacio de Justicia

La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP ordenó la protección de los cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) que reposan en los cementerios Parque Serafín y el del Sur de Bogotá, allí se presume que puede haber víctimas de desaparición de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985.

"Adoptar las medidas cautelares de protección, cuidado y preservación de los cementerios Parque Serafín y Sur de Bogotá D.C., tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y el derecho fundamental a la búsqueda. Enfatizan en la necesidad de salvaguardar de manera urgente la información relacionada con las áreas de interés forense asociada a CNI y CINR, tales como los libros de registro y las actas de exhumación expedidas para dichos cuerpos", se lee en el auto de la JEP.

En el mismo sentido señalan los magistrados que los cuerpos de algunas personas asociadas al caso del Palacio de Justica habrían sido inhumados y en los cementerios Parque Serafín y en el del Sur, de Bogotá, sin que hayan sido recuperados, identificados, ni entregados a sus familias en su totalidad. Por su parte, las víctimas denunciaron casos de posible profanación de tumbas en estos lugares y por eso solicitaron la protección.

"Para esta sección, la situación descrita de los cuerpos no identificados y cuerpos de personas identificadas no reclamadas inhumados en los cementerios Parque Serafín y el del Sur de Bogotá D.C., es grave y requiere una respuesta urgente. Las problemáticas relacionadas con la inhumación mezclada, la conservación y custodia de dichos cuerpos, podrían, por sí mismas, obstaculizar las labores de recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos de personas dadas por desaparecidas y el recaudo de evidencias probatorias. Adicionalmente, las respuestas recibidas dejan dudas sobre la rigurosidad de los archivos", señala la sección de ausencia de reconocimiento.

Las medidas buscan prohibir toda exhumación y reubicación de los cuerpos sin previa autorización de la JEP, también se prohíbe la manipulación de estructuras óseas, para el cumplimiento de las medidas se vinculó a la alcaldía de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y al Consorcio Jardines de Luz y Paz S.A.S., en calidad de directos responsables.

"Primero: avocar el conocimiento de la petición de medidas cautelares solicitadas por integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice Capítulo Bogotá, para la protección de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) que reposan en los cementerios Parque Serafín y el del Sur de Bogotá D.C. Segundo: decretar medidas cautelares por el término de un año a partir de la notificación de la presente providencia, dirigidas a la protección de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) o de sus estructuras óseas que pudieren reposar en dichos cementerios" ,señala la decisión de la JEP.