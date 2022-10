JJ Rendón estaría asesorando a Víctor Maldonado por caso de Interbolsa

“A mí me llegó de boca de una persona muy conocida en el país, caracterizada por su honestidad, que fue testigo de una conversación de los hijos de Maldonado en donde le cuentan que en voz desesperada decían que no han podido encontrarme nada para afectarme y que era absolutamente indispensable que yo me hiciera al lado del proceso de liquidación y uno de ellos le comentó que no se preocuparan, que para esos efectos ya estaban negociando con el señor JJ Rendón”, reveló Revollo.



“Si no lo hubiera oído de la persona que lo oí que es una persona muy seria y reconocida no le hubiera dado credibilidad pero viniendo de él le doy toda la credibilidad y esto demuestra que estas personas están dispuestas a lo que sea con tal de que sus activos no sean tocados”, agregó.



El fin de semana fueron publicados avisos publicitarios oponiéndose a la venta de la cadena de restaurantes Archie’s, empresa de Víctor Maldonado, implicado en el desfalco del Fondo Premium y cuyos dineros buscan usarse para reparar a las víctimas del descalabro financiero.



Los avisos publicitarios fueron firmados por una empresa panameña que dice no tener ninguna relación con Víctor Maldonado.



A propósito, el liquidador de Interbolsa aseguró que “blanco es y gallina lo pone”, asegurando que es altamente sospechoso que sea la firma Narita la que pague la pauta aunque digan que no tienen ninguna relación con Maldonado.



“No cabe la más mínima duda que son ellos mismos los que están tratando de torpedear de una manera absurda y sin ningún sentido este proceso que se ha adelantado con toda rigurosidad”, manifestó el liquidador.



Incluso, aseguró que Víctor Maldonado “ha hecho hasta lo imposible para no responder por las obligaciones que tiene como persona intervenida”.



Archie’s, actualmente perteneciente a una sociedad que es 100 % de Víctor Maldonado, y la idea es vender este lunes los más de 100 restaurantes para recuperar parte de los activos que perdieron los inversionistas del Fondo Premium.