En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Jois Ramírez revela detalles tras la muerte de Kevin Bocanegra: "Envuelto en lonas en un establo"

Jois Ramírez revela detalles tras la muerte de Kevin Bocanegra: "Envuelto en lonas en un establo"

Kevin Bocanegra murió en el Nevado del Tolima en diciembre de 2024, luego de sufrir complicaciones respiratorias al intentar el difícil ascenso en la montaña.

Publicidad

Publicidad

Publicidad