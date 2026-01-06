En vivo
JotaPe Hernández pide a EEUU investigar financiación de régimen de Maduro a campaña Petro

El senador Jonathan Pulido solicitó formalmente al Departamento de Estado, en cabeza de Marco Rubio, cooperación para rastrear posibles dineros ilícitos, vinculados al régimen de Nicolás Maduro, que habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022.

