JotaPe Hernández pide a EEUU investigar financiación de régimen de Maduro a campaña Petro

El senador Jonathan Pulido Hernández ‘JotaPe’ solicitó a través de un oficio de manera formal al gobierno de los Estados Unidos abrir una investigación por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Gustavo Petro, supuestamente con recursos provenientes del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La comunicación, dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y a la oficina de control interno del Departamento de Estado, plantea que existirían “indicios serios” de que recursos de origen venezolano, eventualmente ligados al narcotráfico y a grupos armados ilegales, habrían ingresado de forma irregular a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia.

En el documento, el senador expone como contexto la histórica relación entre el régimen chavista y estructuras armadas colombianas, señalando que reportes oficiales de Estados Unidos han advertido que Venezuela ha servido como refugio seguro para criminales como el ELN y las disidencias de las Farc. Según el documento, este entorno facilitaría economías ilícitas transnacionales capaces de incidir en procesos democráticos de países vecinos.

Jota Pe Hernández Foto: Twitter Jota Pe Hernández

Uno de los ejes centrales de la solicitud gira en torno a los audios revelados en 2023 del entonces embajador Armando Benedetti, en los que afirmaba haber conseguido cerca de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial. De acuerdo con el senador Pulido, esa suma no aparece reportada en los registros oficiales ante las autoridades electorales colombianas, lo que abriría la puerta a una posible financiación ilegal.



El oficio también menciona decisiones recientes del gobierno estadounidense que, según el senador, refuerzan la gravedad del caso. En octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Benedetti, incluyéndolo en la llamada “Lista Clinton”, y extendió las sanciones al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro, bajo la figura de “entorno de apoyo”, citando como sustento los audios filtrados sobre financiación de campaña.

A esto se suma una declaración pública de Diosdado Cabello, quien aseguró que Petro habría viajado a Venezuela para solicitar apoyo financiero durante su aspiración presidencial. Aunque el senador aclara que estas afirmaciones deben ser verificadas, considera que su existencia en el debate público amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

El senador solicitó a Estados Unidos, además, colaborar para determinar si los recursos mencionados por Benedetti provinieron del régimen de Maduro o de actividades ilícitas, y si su eventual ingreso violó sanciones internacionales, normas contra el lavado de activos o leyes de financiación del terrorismo. Asimismo, pide apoyo para establecer si esos fondos tuvieron vínculos directos o indirectos con organizaciones catalogadas como narcoterroristas.

JotaPe destaca también que la solicitud se hace en el marco de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países y con el objetivo de proteger la transparencia democrática en Colombia. A su juicio, el caso no solo tendría implicaciones nacionales, sino que podría configurar un delito transnacional que involucre sistemas financieros bajo jurisdicción estadounidense.