Joven de 23 años habría sido asesinada por su pareja en el Cauca: esto se sabe

La joven de 23 años que estaba estudiando su tercer semestre de enfermería, Yesica Lorena Yonda Poscué, fue asesinada este domingo. El responsable del crimen habría sido su pareja sentimental, quien la atacó con arma blanca hasta causarle la muerte.

De acuerdo con medios locales, el crimen habría ocurrido después de una discusión en la casa de la joven. Después del ataque, el hombre huyó dejando a la mujer en su vivienda en el corregimiento de El Mango, en la zona rural del municipio de Argelia, Cauca.

El Instituto Técnico Argcafee, de donde era estudiante la víctima, rechazó el crimen y manifestó sus condolencias a través de un comunicado. “Hoy lamentamos la irreparable pérdida de una joven llena de sueños, compromiso y dedicación, a quien extrañaremos profundamente en nuestra comunidad educativa”.

Feminicidio en el Cauca: joven de 23 años habría sido asesinada por su pareja

Por su parte, la Alcaldía de Argelia, junto con la Casa de la Mujer, fueron los encargados de comunicar el fallecimiento de Yonda a través de sus redes sociales.

“Yesica dedicaba sus días a formarse para cuidar y servir a los demás. Hoy, su luz se apaga de manera injusta y dolorosa, dejando un vacío inmenso en el corazón de quienes la conocieron y amaron”, escribió la administración municipal.

Hasta ahora no se ha dado un reporte de la investigación o de la captura del señalado. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, dedicado a registrar este tipo de crímenes, durante el primer semestre de 2025, 427 mujeres fueron asesinadas.