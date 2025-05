Jóvenes en Paz no será suspendido, pero solo tendrá 65.000 beneficiarios

El Ministerio de Igualdad y Equidad reconoció problemas en la ejecución del programa Jóvenes en Paz, a raíz de incumplimientos asociados al Convenio 062 de 2024, firmado con la Unión Temporal Territorio y Paz.

Este operador tenía a su cargo aspectos fundamentales del programa, como la contratación de trabajadores, el suministro de alimentos, la gestión de espacios físicos para aulas y la entrega de insumos para las actividades pedagógicas y de corresponsabilidad. Sin embargo, una interventoría reveló que varias de estas obligaciones no se están cumpliendo, lo que ha generado protestas por parte de trabajadores del programa y de proveedores que denuncian no haber recibido sus pagos.

En diálogo con Blu Radio, el viceministro de Juventud, Pablo Zabala, explicó la situación actual: “A los proveedores, según el último reporte que conocí de la Unión Temporal, estaban adelantando paquetes de pagos (...). Lo de los salarios, ellos, la Unión Temporal, hasta el momento nos ha dejado conocer que no cuentan con los recursos para cumplir esos compromisos”.El programa ha realizado hasta la fecha 24.000 transferencias a beneficiarios. No obstante, la meta del Gobierno de alcanzar los 100.000 jóvenes beneficiarios no se cumplirá", dijo.

“De acuerdo con los recursos con los que disponemos a hoy, lograremos atender cerca de 65.000 jóvenes”, añadió Zabala.

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad aseguró que trabaja para garantizar la continuidad del programa y anunció el cambio del operador a cargo de su implementación.