Jurisdicción Especial para la Paz no será alternativa voluntaria: Diego Palacio

En el documento, Palacio indica que no se someterá a la Jurisdicción Especial pero que sí hay un acercamiento con los abogados asesores del Gobierno que le han sugerido que la ‘Yidispolítica’ está relacionada con el conflicto armado en Colombia. (Lea también: Exministro Diego Palacio dice que no buscó someterse a la justicia transicional )

“El editorial de El Espectador planteaba que había solicitado acogerme a la justicia transicional, lo que le digo al director de ese diario es que eso es falso porque uno no puede hacer una solicitud de acogerse a una jurisdicción especial que no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano”.

Aclara el exministro que “lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos meses hemos analizado lo que se ha firmado en La Habana, lo he analizado con varios militares que están detenidos conmigo”.

En conclusión dice que de momento no ha efectuado la solicitud pero no descarta que en un futuro suceda. “Uno no sabe lo que al fin vaya a quedar (…), la Jurisdicción Especial no va a terminar siendo una jurisdicción voluntaria para el que se quiera someter o no, esta tiene una capacidad preferente frente a las otras jurisdicciones”.

En ese sentido, reiteró que no es cierto que a la jurisdicción “se someta el que quiera”, pues el ámbito voluntario solo sería posible en casos como el suyo, “cuando uno ya ha sido condenado”.

“Si uno considera que su caso tiene relación con el conflicto podría solicitar la revisión de la condena, siempre y cuando el hecho o no haya ocurrido o haya sido mal calificado por la justicia ordinaria”, añadió.

Diego Palacio fue condenado en 2015 a 6 años de prisión vinculado a la ‘Yidispolítica’.

Esta es la carta que Diego Palacio envió al diario El Espectador:

En el editorial del domingo (El Espectador, "Abusar de la justicia transicional" , 02/28/16) se afirma que he solicito ser cobijado por la justicia Transicional. ¿Cuándo lo solicite? ¿Ante quién lo solicite? ¿Quién me pregunto?

Lo único real es que existe una carta que firmé, conjuntamente con el general Del Rio, en la que afirmo ante los militares retirados que la interpretación que hacen los asesores de las Farc (Enrique Santiago y Alvaro Leyva) es diferente a la interpretación que hace el Gobierno sobre el alcance juridico de algunos puntos del acuerdo de justicia Transicional. En esa carta, tocamos algunos puntos concretos, como es el caso de la amnistía, el reconocimiento colectivo de responsabilidad, la aceptación de la verdad, etc.

Un ejemplo particular, que refleja el alcance que podría tener esa forma diferente de leer los acuerdos, es lo que sucedió en la Guajira. Para el Gobierno, las Farc violaron el protocolo y, para las Farc, ellos estaban actuando dentro de lo acordado con el Gobierno.

Al ver semejante diferencia de interpretación, le sugerí al Centro Democrático y a los militares retirados que escucharan la interpretación juridica que Leyva y Santiago hacían pues, creo yo, podría enriquecer la discusión.

En la reunión que sostuvimos con Leyva y Santiago ellos mencionaron que, según su criterio juridico, mi caso podría ser cubierto por la Justicia Transicional. Es más, solo fue utilizado como ejemplo, cuando estaban explicando como funcionaria la sala de revisión. Sin embargo, ni mi caso, ni ningún otro caso particular, fue motivo de discusión y análisis profundo por parte de Leyva y Santiago.

Por lo tanto, no se dónde, ni cuándo, ni ante quién, solicité ser cobijado por una jurisdicción que, hoy en día, no hace parte del ordenamiento jurídico Colombiano.

Creán me que hubiera querido participar activamente en ese debate. Sin embargo, las limitantes que tengo, por mi condición de detenido, no lo permitieron.

Diego Palacio